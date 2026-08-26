Ремонт подъездов на улице Ленина проверили в Электрогорске

25 августа временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов провел рабочий объезд по Электрогорску. В доме № 63 на улице Ленина проверили ремонтные работы в подъездах после возгорания крыши.

Подрядчик уже снял старое покрытие и проверил состояние кирпичной кладки — кирпичи сухие. Впереди — штукатурка и покраска стен, перил, лестниц и полов, а также замена напольного покрытия во входной группе. Завершить работы планируют до конца сентября. Все вопросы, волнующие жителей, зафиксировали и взяли на контроль.

Осмотрели и благоустроенную в этом году зону Стахановского озера. Общественное пространство стало настоящей точкой притяжения: даже в дождливую погоду здесь много людей. На спортивной площадке занимаются ребята, дети играют, а представители старшего поколения отдыхают на качелях. Пространство получилось комфортным и востребованным у горожан разных возрастов.

Завершающей точкой объезда стал железнодорожный вокзал. Здесь предстоит навести порядок на прилегающей территории — покосить траву и покрасить лавочки. Отдельного внимания требует и само здание: хотя входную группу в этом году отремонтировали, состояние запасных выходов необходимо улучшить.

Работа по поддержанию порядка в городе продолжается: важно слышать жителей, замечать детали и добиваться качественного решения задач на каждом объекте.