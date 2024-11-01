Ремонт оборудования на предприятии «Уралхим» завершили в Воскресенске

В филиале «Уралхим» завершилась ремонтная кампания, запланированная на этот год. Все работы были проведены в соответствии с утвержденными планами.

Наибольший объем работ был сосредоточен в цехе экстракционной фосфорной кислоты, где специалисты заменили абсорбционные башни № 15 и № 17, капитально отремонтировали башню № 16 и модернизировали системы газоочистки. Также целый комплекс ремонтных работ был проведен в части модернизации электрооборудования.

Главный инженер филиала «Уралхим» Владимир Шведиков отметил, что работы выполнили качественно, в полном объеме, согласно ранее утвержденному перечню и графику, и в максимально сжатые сроки. Главной целью стало обеспечение бесперебойной работы всех узлов и агрегатов в течение всего календарного года.

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