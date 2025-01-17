Ремонт надземного перехода через Ленинградское шоссе завершили в Химках

Ремонтные работы на мосту через Ленинградское шоссе вблизи остановки «Монумент» закончены. Специалисты полностью заменили старые лестничные марши и металлические конструкции.

Рабочие использовали современные прочные материалы и новые технологии. Они не только отремонтировали надземный переход, но и освежили его внешний вид: обновили краску. Прилегающие территории также благоустроили.

Напомним, что пропускная способность моста достигает 14 тысяч человек в день. Переход обеспечивает быстрый и безопасный путь над автомагистралью М-11.

Ранее в округе закончили ремонт надземного перехода на пересечении улиц Горшина, 9 Мая и Юбилейного проспекта близ торгового центра «Лига». Специалисты заменили краску, полы и стеклянные вставки.