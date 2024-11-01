Ремонт начался в школе № 14 в Коломне

Обновления стартовали в школе № 14 в Коломне. Здесь пройдет масштабная реконструкция. В ее рамках заменят коммуникации и отремонтируют крышу.

Рабочие уже начали выносить из помещений учреждения старую мебель. Затем начнутся работы по отделке и замене коммуникаций.

«На сегодняшний день здесь работают около 30 человек. Подрядчик приступил к демонтажным работам внутри помещений и ремонту кровли. Наша задача сейчас — выполнить работы на крыше до наступления зимнего периода. Демонтаж внутри здания планируем завершить к концу декабря», — сказал заместитель главы городского округа Коломна Сергей Цаплинский.

Представитель подрядчика отметил, что у их компании есть большой опыт капитального ремонта. Работы должны завершить к 1 сентября 2025 года.

Контроль ремонта будет проводить представитель дирекции заказчика капитального строительства. Отметим, что здание одного из крупнейших образовательных учреждений в Коломне построили в 1979 году. С тех пор его капитально не ремонтировали.

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