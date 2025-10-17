Ремонт корпуса на стадионе в поселке Томилино завершат в Люберцах в конце октября

Косметический ремонт административно-бытового корпуса на стадионе «Урожай» продолжается в поселке Томилино. Полностью завершить работы планируют в конце октября текущего года.

Руководитель Дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский рассказал, что специалисты уже закончили ремонт в кабинетах инструкторов-методистов, а также тренеров спортивной школы олимпийского резерва, которые временно работают на стадионе «Урожай». Работы по приведению в порядок раздевалок, туалетных комнат и коридоров продолжаются.

Планируется также обновить входную группу, фойе, два зала — хореографический и для занятий настольным теннисом, заменить инженерные коммуникации.

«Кроме того, после завершения ремонта в корпусе появятся две дополнительные раздевалки с душевыми комнатами», — отметил Сергей Стрекаловский.

Ремонт здания выполняется за счет средств муниципального бюджета.