Ремонт гимназии № 23 в Сходне завершат к новому учебному году

На следующей неделе в городском округе Химки завершат отделочные работы в гимназии № 23, расположенной в Сходне. После масштабного обновления учебное заведение планируется открыть к началу нового учебного года.

О ходе ремонтных работ и обновлении социальных объектов в городе сообщила первый заместитель главы округа Кристина Мадатова на общегородском совещании.

Специалисты уже завершили основные строительные работы, включая кровельные и демонтажные мероприятия, а также системы отопления, канализации и электроснабжения. В настоящее время ведутся отделочные работы, после которых начнется благоустройство прилегающей территории.

«Мы приступаем к финальной стадии капитального ремонта. Впереди — согласование оборудования, которое будет размещено в школе. Его перечень утвержден с педагогическим составом, руководством школы. Самое главное, чтобы все соответствовало нормативам», — сообщила Кристина Мадатова.

Напомним, что ремонт гимназии № 23 начался в декабре 2023 года в рамках региональной программы «Образование Подмосковья». Здание гимназии имеет три этажа общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров и рассчитано на 150 учащихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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