Ремонт фасада дома № 41 на Пионерской улице завершили в Королеве

Жители дома № 41 на Пионерской улице в Королеве отмечают, что их пятиэтажный дом, построенный в 1959 году, преобразился до неузнаваемости. Это стало возможным благодаря региональной программе капитального ремонта с использованием современных технологий и материалов.

Фасад здания теперь выглядит аккуратно и опрятно: были очищены старые швы, проведена необходимая обработка и установлен новый облицовочный материал в виде специальных панелей. Также обновлены входные группы, опалубка, откосы и водосточные системы.

Однако внешний вид — лишь одна из положительных сторон ремонта, который планируется завершить к концу лета. Главное новшество — установка современного вентилируемого фасада с бескаркасной системой утепления на основе специально разработанных многослойных панелей.

Такая конструкция значительно снижает теплопотери зимой и защищает от перегрева летом, что помогает снизить расходы на отопление и кондиционирование.