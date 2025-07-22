Ремонт фасада дома № 41 на Пионерской улице завершили в Королеве
Жители дома № 41 на Пионерской улице в Королеве отмечают, что их пятиэтажный дом, построенный в 1959 году, преобразился до неузнаваемости. Это стало возможным благодаря региональной программе капитального ремонта с использованием современных технологий и материалов.
Фасад здания теперь выглядит аккуратно и опрятно: были очищены старые швы, проведена необходимая обработка и установлен новый облицовочный материал в виде специальных панелей. Также обновлены входные группы, опалубка, откосы и водосточные системы.
Однако внешний вид — лишь одна из положительных сторон ремонта, который планируется завершить к концу лета. Главное новшество — установка современного вентилируемого фасада с бескаркасной системой утепления на основе специально разработанных многослойных панелей.
Такая конструкция значительно снижает теплопотери зимой и защищает от перегрева летом, что помогает снизить расходы на отопление и кондиционирование.
Кроме того, новый фасад обеспечивает дополнительную звукоизоляцию и продлевает срок службы внешних стен дома. Работы ведутся поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жильцов и сохранить порядок на придомовой территории.
Помимо внешних обновлений, в рамках капитального ремонта планируется замена устаревших систем электроснабжения внутри здания.