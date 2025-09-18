Ремонт дороги на центральной улице начали в Королеве

Капитальный ремонт центральных дорог продолжается в Королеве. Сейчас специалисты приступили к обновлению покрытия на проспекте Королева. Эту дорогу построили в 1975 году.

Протяженность участка составляет 1,5 километра. Рабочие заканчивают фрезеровку старого асфальта. Скоро они начнут укладывать новый.

Также специалисты заменят бордюрный камень. Для нового асфальта они будут использовать асфальтобетонные смеси из отечественных материалов. Все работы должны завершить до конца сентября.

Подобные работы уже провели на трех участках. Это дорога на Лесной улице в микрорайоне Юбилейный, а также покрытия на улицах Строителей и Октябрьской.

Ранее мы рассказывали о том, что более 100 многоквартирных домов утеплили к зиме в Королеве. Специалисты восстановили межпанельные швы и стыки стеновых панелей на этих объектах.