Ремонт дороги до базы отдыха «Мечта» в Подольске завершится в 2025 году

В Подольске начали расширять дорогу от Дубровиц до базы отдыха «Мечта». Капитальный ремонт завершится в третьем квартале 2025 года.

Подрядчик расширит дорогу до двух полос, обустроит освещение и тротуары. Работы разделят на 12 этапов.

«Началась долгожданная реконструкция автодороги „Дубровицы — б/о „Мечта“. Для нас было важно подойти к разработке сложного проекта тщательно. Строительство завершится в третьем квартале 2025 года», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее в заключении Московской областной госэкспертизы указывалось, что дорога имеет всего одну полосу для движения шириной 4,5 метра. Обочины не были спланированы, а полосы разрушились. Помимо этого, этот участок не приспособлен для интенсивного движения. Это усложняло транспортную доступность населенных пунктов в городском округе.

В рамках капитального ремонта здесь появятся барьерное ограждение, сигнальные столбики и дорожная разметка, поставят остановки, установят наземные пешеходные переходы через дорогу, тротуары и пешеходные дорожки, проведут освещение.

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