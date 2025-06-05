Ремонт дорог проведут в районах Павловского Посада по обращению жителей

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов провел встречу с жителями частного сектора по улице Лукина. На ней обсудили ремонт дорог.

Ранее жители обратились в администрацию муниципалитета с просьбой отремонтировать дорожное полотно.

«Подрядная организация провела работы, но у жильцов остались вопросы по тротуару, примыкающему с улицы Свердлова. В рамках ремонтных работ дорожного полотна улицы замечания жителей устранят», — прокомментировал Филипп Ефанов.

Также замглавы округа провел обход территорий. Он встретился с жителями, которые просили о ямочном ремонте улицы Орджоникидзе и отметил, что профильным сотрудникам уже поручили привести дорогу в нормативное состояние до 9о июня.

Отметим, что жители Павловского Посада могут обратиться в администрацию округа по телефону горячей линии главы: 2-99-03.