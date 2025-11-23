Ремонт детских площадок проверили в микрорайоне Новогорск-Планерная в Химках

Глава городского округа Химки Елена Землякова провела традиционный обход территорий. В этот раз она оценила результат работ, проведенных на инфраструктуре для детей.

Участие в мероприятии приняли активные жители микрорайона. Всего в этом году здесь благоустроили семь дворов и установили четыре новые детские площадки.

Так, современные игровые комплексы появились во дворах домов № 7 и № 9 на улице Машинцева. Специалисты уложили новый асфальт, отремонтировали тротуары, обновили разметку на парковках и высадили декоративные кустарники.

«Вместе с жителями сегодня прогулялись по территории, пообщались о насущном и оценили качество проведенных работ. Главные герои, детишки, отметили, что новые площадки им нравятся! А это самое важное», — отметила Елена Землякова.

Отметим, что в этом году в округе привели в порядок 18 детских площадок. Они адаптированы под разные возрастные группы.