Рекультивацию мусорного полигона завершили в Шатуре

На полигоне «Шатурский» установили современную систему дегазации и сбора фильтрата. Рекультивация стала долгожданным событием для жителей округа.

После установки новой системы свалочный газ собирается в трубопровод, а его остатки сжигаются без посторонних запахов и каких-либо угроз и неудобств для горожан. На полигоне ведется круглосуточный мониторинг состояния воздуха. Все параметры контролируются в режиме реального времени с помощью современного оборудования.

Фильтрат собирают и вывозят для специализированной утилизации за пределы муниципального округа. Поверхностные воды также собираются и очищаются. Система отвечает всем нормам и правилам безопасности. Если по какой-то причине случится

сбой оборудования, то горение прекратится автоматически.

Глава Шатуры Николай Прилуцкий отметила, что огромная работа по рекультивации полигона была проведена по президентскому национальному проекту «Экология» при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Напомним, что «Шатурский» принимал и складировал мусор с 1964 года. В настоящее время полигон не представляет никакой экологической опасности.