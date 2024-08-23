Ректор ГСГУ Жанна Леонова получила звание заслуженного работника образования

Фото: Министерство образования МО

Ректор Государственного социально-гуманитарного университета Жанна Леонова получила почетное звание «Заслуженный работник образования Московской области». Награду присвоили за большие заслуги в деле просвещения и многолетнюю работу.

В Министерстве образования Подмосковья рассказали, что церемония награждения состоялась на традиционном августовском педсовете. Мероприятие прошло в Доме правительства в Красногорске и объединило более 300 специалистов.

Особое внимание на педсовете уделили лидерам подмосковного образования — Гимназии имени Примакова в Одинцове и Физико-техническому лицею имени Капицы в Долгопрудном. Эти образовательные учреждения с инновационными площадками в четвертый раз подряд получили высокую оценку за свои достижения.

На конференции также назвали и лучшие частные школы Подмосковья. Лидером рейтинга стала Новая Черноголовская школа естественно-научной и математической направленности.

Отмечено, что в подмосковных школах и детских садах трудятся 52 тысячи учителей и 35 тысяч воспитателей. Их удалось привлечь при помощи мер социальной поддержки. Об этом на съезде педагогов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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