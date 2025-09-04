Рекордсмен мира по становой тяге проведет тренировку в Балашихе

6 сентября в Ольгинском лесопарке пройдет уникальное спортивное событие — мастер-класс Олега Лившица, 17-кратного рекордсмена мира и мастера спорта международного класса. Начало мероприятия запланировано на 14:00.

Олег Лившиц известен своими выдающимися достижениями в становой тяге без экипировки, пауэрлифтинге и жиме лежа. Он является победителем и призером чемпионатов России, Европы и мира, а также абсолютным чемпионом Европы 2020 года.

В ходе мастер-класса спортсмен поделится секретами тренировок, расскажет о развитии силы и выносливости, а также продемонстрирует свое мастерство. Мероприятие рассчитано на аудиторию от 12 лет и старше.

Спортивное событие проходит в рамках праздничной программы, посвященной 195-летию Балашихи. Для жителей и гостей города подготовлена насыщенная культурная и спортивная программа, которая будет проходить на нескольких площадках — в парках Пестовский и Пехорка, а также в Ольгинском и Вишняковском лесопарках.