Рекордсмен мира по силовому экстриму проведет тренировку для молодежи в Люберцах

На стадионе «Урожай» в поселке Томилино пройдет мастер-класс для молодежи. В рамках подготовки к силовому рекорду мира тренировку для ребят проведет заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам и житель Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк.

Спортсмен поделится с молодежью секретами выполнения трюка по удержанию платформы с автомобилем и одновременным надуванием до разрыва грелок.

«Расскажу, что мне помогает в подготовке и восстановлении после таких изнурительных и энергозатратных тренировок», — отметил Сергей Агаджанян.

Ребята смогут задать рекордсмену все интересующие их вопросы. Также Сергей покажет номера, во время которых будет поднимать платформу с сидящими на ней молодыми людьми, сгибать о зубы арматуру диаметром 14 миллиметров, скручивать в трубочку сковороду и ломать подряд несколько стальных шпилек.

Спортсмен рассказал, что свой рекорд посвятит участникам специальной военной операции, которые каждый день совершают подвиги на фронте, отстаивая интересы и суверенитет страны.

Отметим, что подобные силовые трюки ранее никто не выполнял.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.