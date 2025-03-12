Рекордный объем водорастворимых удобрений выпустило предприятие в Воскресенске

Исторический максимум по выпуску комплексных водорастворимых удобрений (ВРУ) достигнут в филиале «Воскресенские минеральные удобрения» концерна «Уралхим». Рекорд установлен в феврале в отделении сложных минеральных удобрений (ОСМУ) цеха аммофоса № 2.
Объем выпущенной продукции составил почти 2500 тонн в месяц. «Этот рекорд — хороший пример слаженной работы подразделений филиала „ВМУ“», — отметил директор предприятия Дмитрий Трушков.
Он рассказал, что увеличение объемов производства связано с ростом спроса на ВРУ. В настоящее время идет донастройка автоматического фасовочного комплекса. В будущем это поможет еще больше увеличить объем производства водорастворимых удобрений.
ОСМУ специализируется на выпуске моноаммонийфосфата марки 12-61. На его основе с помощью технологии тукосмешения налажено производство комплексных водорастворимых удобрений. Отделение выпускает 15 видов ВРУ.
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