Реконструкцию участка трассы М-3 в деревне Бекасово организовали в 2 смены

Участок трассы М-3 «Украина» продолжают реконструировать в Московской и Калужской областях. Работы проводят с 65 по 124 километр от деревни Бекасово в Подмосковье до Малоярославца.

Работы идут ускоренными темпами, отметили в «Автодоре». По словам руководителя госкомпании Вячеслава Петушенко, на участке уже приступили к финальной фазе реконструкции.

«Работы на данном участке ведутся ускоренными темпами — в две смены, чтобы обеспечить его досрочный ввод и люди быстрее получили обновленную, качественную, безопасную дорогу», — сказал он.

Транспортный поток на трассе постоянно мониторят, чтобы наиболее эффективно скорректировать режим работы светофоров.

Движение по развязкам в Бекасово и Котово откроют до 25 сентября.