Реконструкцию центральной площади начали в Одинцове

Масштабная реконструкция одного из самых узнаваемых и любимых жителями общественных пространств стартовала в Одинцове. Здесь приступили к благоустройству центральной площади.

Проект получил положительное заключение экспертизы, в нем постарались учесть все пожелания жителей города. Обновление затронет не только внешний облик локации — площадь станет более функциональной.

Планируется полностью заменить старое асфальтовое и плиточное покрытие, установить новые современные фонари, оборудовать велодорожки и оснастить территорию архитектурной подсветкой. Особое внимание уделят зоне у пруда — там появится деревянный променад, по которому будет приятно гулять в любое время года.

Кроме того, на площади появятся сухой фонтан, летний душ, зоны отдыха с качелями и шезлонгами, зона для мини-футбола, а на месте устаревших конструкций — новые детские и спортивные площадки, скейтпарк и памп-трек.

Работы разбили на три этапа: сначала приведут в порядок участок от здания администрации до пруда, затем — территорию вокруг водоема, и в завершении — зону до бульвара Любы Новоселовой.