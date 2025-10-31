Реконструкцию транспортных объектов проверили в Лобне

Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Кучеров и глава городского округа Лобня Анна Кротова проверили, как проходит строительство надземного пешеходного перехода на Кольцевой улице и обновление Северного подъезда к городу. Комиссия также осмотрела состояние прилегающей территории на станции Лобня.

В лестничных пролетах и башнях надземного пешеходного перехода на Кольцевой улице сейчас устанавливают оконные конструкции. Также специалисты выполняют пескоструйную обработку и покраску болтовых соединений.

Проверяющие осмотрели и другие важные транспортные объекты. Так, комиссия посетила станцию Лобня. Гости проверили состояние территории вокруг нее. Специалисты обновят здесь поврежденное плиточное покрытие на пассажирских платформах. Работы планируют выполнить до конца текущего года.

На Северном подъезде к Лобне дорожные службы завершают укладку финишного слоя асфальтобетона. Также специалисты устанавливают шумозащитные экраны для жителей близлежащих домов. Улицу Гагарина полностью реконструируют к концу 2025 года.