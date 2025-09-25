Реконструкцию спортивного стадиона школы № 16 начали в Коломне

Спортивная площадка школы № 16 в Коломне вошла в проект «Открытый стадион» еще в 2022 году. Сейчас по просьбам жителей микрорайона Колычево ее реконструируют.

В результате комплексного ремонта здесь появятся современные беговые дорожки, модернизированное футбольное поле и новые спортивные снаряды, которыми смогут воспользоваться все желающие. Что важно, для школьников это абсолютно безопасно: спортивное ядро отделено от школы забором, для жителей организован дополнительный вход.

«После завершения всех работ, к которым уже приступили, стадион школы № 16 будет снова доступен не только ученикам, но и всем желающим», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Завершить строительные работы планируется до конца осени.

Напомним, «Открытый стадион» — проект, который реализуется в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Суть проекта заключается в том, чтобы жители региона могли бесплатно заниматься спортом на школьных площадках вне учебного времени. Сегодня в муниципалитете к проекту подключили уже 11 пришкольных стадионов. Все они открыты с 6:00 до 22:00.