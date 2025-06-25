Реконструкцию сквера имени адмирала Горшкова начали в Коломне

В Коломне началась реконструкция сквера имени адмирала С. Г. Горшкова. Работы планируют завершить в декабре 2025 года.

Проект направлен на развитие общественного пространства с сохранением исторической памяти и интеграцией современных элементов. Подрядчик должен обустроить площадку для социальных мероприятий, установить освещение и видеонаблюдение.

Рядом с ЗАГСом появится зона для молодоженов и гостей с тематическими зонами и романтическими композициями. Сквер озеленят растениями и посеют газонную траву. Центральным объектом станет бюст прославленного морского офицера, Героя Советского Союза адмирала Сергея Горшкова.

Удобное расположение сквера в самом центре Коломны в непосредственной близости от торговых центров, точек общественного питания, гостиниц и Дворца бракосочетания обещает сделать обновленную территорию популярной среди горожан и туристов.