Реконструкцию сетей холодного водоснабжения начали на проспекте Ильича в Шатуре

В Шатуре идет реконструкция сетей холодного водоснабжения. На первом этапе новые трубы будут установлены на проспекте Ильича в участке от пересечения со Школьной до Интернациональной — именно здесь водопровод находится в наиболее изношенном и аварийном состоянии.

Ход работ оценил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий во время пешего обхода города.

Вместо устаревших труб будут применены современные полимерные трубы, устойчивые к коррозии и разрывам. Новые сети холодного водоснабжения получат дополнительный внешний защитный слой, что значительно снизит количество аварий. По информации поставщика, срок службы таких труб составляет не менее 50 лет.

Монтаж новых труб будет выполнен с использованием современной технологии: для замены водопровода не потребуется вскрывать весь проспект. Прокол выполняется у колодца, после чего труба вставляется в существующий трубопровод и прокладывается под землей до следующего колодца, разрушая остатки старых труб. Такой метод минимизирует неудобства для жителей.