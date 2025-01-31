Реконструкция центральной площади деревни Ратчино пройдет в Воскресенске

Обновление общественного пространства на улице Некрасова начнется в ближайшее время. Работы пройдут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды».

Глава Воскресенска, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Малкин побывал в деревне Ратчино и лично осмотрел территорию. Он также обсудил детали реконструкции с жителями и профильными специалистами.

После завершения работ на центральной площади деревни появится сеть уютных пешеходных дорожек и удобные скамейки для отдыха. На территории установят новое освещение, камеры видеонаблюдения и урны для мусора, посадят деревья и кустарники. Также будет отремонтирован центральный монумент.

«Благоустроенная площадь станет долгожданным местом притяжения не только жителей деревни Ратчино, но и всех жителей округа, в том числе его гостей», — сказал Алексей Малкин.