Реконструкция Центрального парка в Лобне завершится к 15 июля | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 16:35 Реконструкция Центрального парка в Лобне завершится к 15 июля Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Работы по реконструкции Центрального парка вошли в свою активную фазу. По проекту его территории будут поделены на функциональные зоны.

В зоне культурно-массовых мероприятий расположится танцевальная площадка с амфитеатром, площадь со сценой, а напротив нее — павильон-кафе с трибуной. Недалеко от этой зоны построят скейт-парк, детскую зону, игровые элементы которой будут выполнены из природных материалов. Также будет благоустроена территория около пруда.

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«Как я уже говорила, по просьбам жителей в инфраструктуру парка добавим детские аттракционы, в том числе — всеми любимый паровозик», — отметила глава города Анна Кротова.

На сегодняшний день уже закончены работы по возведению каркасов: павильонов, трибун основной сцены и амфитеатра у малой сцены, а также смотровой площадки над прудом.

На 80% выполнены работы по прокладке электрических магистралей уличного освещения. На 60% — по устройству основания дорожек.

Начали устанавливать столбы и прокладывать сети для камер видеонаблюдения.

Центральную часть парка запланировано открыть для посещения уже 15 июля.

Реконструкция ведется по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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