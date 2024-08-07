Реконструкция Дворца культуры «Исток» началась в Серпухове

Фото: Пресс-служба Г.о. Серпухов

Старейшее учреждение культуры Серпухова — Дворец культуры «Исток» — начали реконструировать. Здесь заменят крышу, коммуникации и укрепят фундамент.

Рабочие уже демонтируют старые элементы. После они полностью обновят кровлю и инженерные коммуникации. Реконструкция проходит благодаря программе «Культура Подмосковья».

Дворец состоит из двух частей: дореволюционной постройки 1859 года и пристройки со зрительным залом 1967 года.

После ремонта «Исток» откроется к концу 2025 года. При этом пока будут идти обновления, кружки и секции продолжат работать в соседнем здании. А волонтерский цех «Добрые руки» временно разместится в Богоявленском храме.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Без срока давности». Заседание по делу о геноциде народов СССР прошло в Тульской области

Все не то, чем кажется. Почему у Зеленского нет поводов для хитрых ухмылок

Эксперт ББР Банка рассказал, как не стать жертвой мошенников

Своевременно и необходимо. Какие законы подписал Путин

Фейк: украинские боевики угнали машину скорой в Курской области

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте