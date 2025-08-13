Рейд по выявлению нетрезвых водителей проведут в Балашихе с 11 по 17 августа

С 11 по 17 августа 2025 года Госавтоинспекция МУ МВД России «Балашихинское» проведет целевые оперативно-профилактические рейды по выявлению водителей в состоянии опьянения. Сотрудники используют метод массовой проверки: проинспектируют максимальное количество автомобилистов сначала на одном участке дороги, потом переместятся на другие точки.

Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать автомобили в заранее определенных местах, которые оборудуют специальными коридорами и обозначат сигнальными конусами. На каждом из таких постов автоинспекторы будут оценивать состояние водителей по визуальным признакам. Если у сотрудника не возникнет никаких подозрений, водителю незамедлительно разрешат продолжить движение.

При выявлении нарушителя инспекторы проведут необходимые процессуальные действия: алкотестирование, составление протоколов об административных правонарушениях.