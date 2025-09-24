Рейд по выявлению должников прошел в Одинцове

В период с 22 сентября по 26 сентября на территории Одинцовского городского округа проходит оперативно-профилактические мероприятие «Должник». Его целью является выявление и пресечение административных правонарушений.

В соответствии с требованиями административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к ответственности. Его необходимо выплатить не позднее 60 дней со дня вступления в силу соответствующего постановления.

Таким образом, правонарушители, которые не уложились в установленный законом сроки по оплате административного штрафа, подлежат привлечению к ответственности. Это предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного взыскания, но не менее 1 тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.