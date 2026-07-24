Рейд по выявлению брошенных самокатов прошел в Люберцах
Сотрудники сферы благоустройства в рейды по борьбе с брошенными самокатами выезжают еженедельно, но работы не убавляется. За один рейс собирают до сотни брошенных СИМ.
Стихийная стоянка электросамокатов образовалась в районе станции Люберцы-1. Эта точка не является официально разрешенной, но приложение почему-то не против, чтобы люди здесь оставляли самокаты. А пользователям, понятно, особой разницы нет — лишь бы было удобно.
Представители кикшеринговых компаний должны отслеживать свои самокаты и развозить по официально разрешенным точкам. В Люберцах для них выделили 106 парковок. Но компании свои обязательства не выполняют. Возможно потому, что пока работают с администрацией чисто на устных договоренностях.
«В городском округе Люберцы на данный момент пока еще не подписано соглашение с операторами кикшеринговых компаний. Условия, которые мы обговаривали с ними, не соблюдаются. Самокаты как валялись на территории города, так и продолжают. Ввиду этого мы и проводим рейды на еженедельной основе», — рассказал заместитель начальника Управления безопасности дорожного движения и транспорта Люберец Кирилл Буторин.
Возможно, в решении проблемы помогут официальный договор и штрафные санкции. Этот вопрос сейчас прорабатывается. А пока сотрудникам сферы благоустройства приходится ездить по городу, складировать брошенные самокаты на свою производственную площадку и возвращать владельцам.