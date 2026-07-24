Рейд по выявлению брошенных самокатов прошел в Люберцах

Сотрудники сферы благоустройства в рейды по борьбе с брошенными самокатами выезжают еженедельно, но работы не убавляется. За один рейс собирают до сотни брошенных СИМ.

Стихийная стоянка электросамокатов образовалась в районе станции Люберцы-1. Эта точка не является официально разрешенной, но приложение почему-то не против, чтобы люди здесь оставляли самокаты. А пользователям, понятно, особой разницы нет — лишь бы было удобно.

Представители кикшеринговых компаний должны отслеживать свои самокаты и развозить по официально разрешенным точкам. В Люберцах для них выделили 106 парковок. Но компании свои обязательства не выполняют. Возможно потому, что пока работают с администрацией чисто на устных договоренностях.