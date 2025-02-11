Рейд по соблюдению правил перевозки детей пройдет в Балашихе 12 февраля

В городском округе Балашиха 12 февраля сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие под названием «Ребенок-пассажир». Основная цель этой акции — выявление и предотвращение случаев, когда водители перевозят детей без соответствующих детских удерживающих устройств.

В рамках мероприятия инспекторы будут обращать внимание не только на соблюдение правил перевозки детей, но и на соблюдение правил дорожного движения со стороны детей-пешеходов и водителей транспортных средств.

Согласно пункту 22.9, перевозка детей младше семи лет в легковых и грузовых автомобилях, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Для детей в возрасте от семи до 11 лет также обязательны детские удерживающие устройства или ремни безопасности, причем на переднем сиденье легкового автомобиля использование детских систем обязательно.

Нарушение этих требований может повлечь за собой административную ответственность. Согласно части 3 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за подобные нарушения предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.