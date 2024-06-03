Рейд по пресечению незаконной перевозки отходов прошел в Щелкове

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Министерство по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области провело рейд по пресечению незаконной транспортировки отходов. Во время проверок инспекторы осмотрели 32 грузовика, пять из которых оказались нарушителями.

«Помимо прочего, весенний период — время активных строительных работ, поэтому важно особое внимание уделять контролю за перевозкой мусора, оставшегося после ремонта», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, за соблюдением правил перевозки стройотходов следят и умные камеры. Они автоматически фиксируют нарушителей и передают необходимые данные.

Напомним, что перевозить строительный мусор можно только при наличии специального талона, а за незаконное складирование отходов в Московской области предусмотрен штраф.

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