Рейд по безопасности дорожного движения прошел в усадьбе Кривякино в Воскресенске

Сотрудники Госавтоинспекции в Воскресенске провели профилактический рейд в парке усадьбы Кривякино. Они напомнили посетителям правила безопасного поведения на дорогах.

Автоинспекторы и волонтеры Подмосковья раздали посетителям световозвращающие элементы и тематические памятки. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили детям и взрослым про использование фликеров, для чего они необходимы, где должны располагаться на верхней одежде, чтобы быть более заметными в темное время суток.

Сотрудники Госавтоинспекции в Воскресенске призвали всех пешеходов соблюдать правила дорожного движения, переходить проезжую часть по оборудованному переходу и использовать световозвращающие элементы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».