Рейд о правилах пожарной безопасности прошел в Серебряных Прудах

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Сотрудники «Мособлпожспас» провели рейд в Сребряных Прудах 29 мая. Жителям напомнили о правилах пожарной безопасности.

Как рассказал начальник части Евгений Садофьев, сотрудники службы разъяснили основные правила пожарной безопасности. Они порекомендовали жителям следить за состоянием электропроводки и пользоваться только исправной техникой. Им также раздали листовки с информацией.

«В ходе рейда огнеборцы постарались донести до каждого необходимость соблюдения противопожарных мер, объяснили правила, которые кажутся очевидными, но на практике оказывается, что не для всех. Например, многие оставляют на ночь включенными в сеть зарядные устройства и не выключают компьютеры, в то время как любой перепад напряжения может спровоцировать возгорание прибора», — рассказал он.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Награда от нациста. Карла III уличили в связях с эсэсовцем

Удар по столицам стран НАТО. Как Россия ответит на атаки Украины западным оружием

Спортивную программу ПМЭФ презентовали в Москве

Переход на наличные и зарплаты в конвертах. Плюсы и минусы налоговой реформы

Та еще ягодка! Как и где купить вкусную и полезную черешню

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте