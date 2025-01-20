Регоператор Чеховского кластера получил новую технику для вывоза мусора

Региональный оператор Чеховского кластера получил два новых мультилифта для перевозки ТКО. Техника может перевозить груз весом до 35 тонн. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Техника оснащена современным гидротехническим оборудованием, что позволяет оперативно заменять оборотную тару. Брендированные автомобили уже поставили на учет.
Напомним, в автопарк регионального оператора входит более 100 машин, включая мусоровозы, бункеровозы, ломовозы и мультифильтры. Вся техника соответствует стандартам и экологическим требованиям.
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