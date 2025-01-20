Регоператор Чеховского кластера получил новую технику для вывоза мусора

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Региональный оператор Чеховского кластера получил два новых мультилифта для перевозки ТКО. Техника может перевозить груз весом до 35 тонн. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Техника оснащена современным гидротехническим оборудованием, что позволяет оперативно заменять оборотную тару. Брендированные автомобили уже поставили на учет.

Напомним, в автопарк регионального оператора входит более 100 машин, включая мусоровозы, бункеровозы, ломовозы и мультифильтры. Вся техника соответствует стандартам и экологическим требованиям.

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