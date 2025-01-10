Регистрация на «Лыжню России-2025» началась в Химках

Регистрация на всероссийские соревнования по лыжным видам спорта стартовала 9 января. Подать заявку может любой желающий в возрасте от 12 лет.

Зарегистрироваться можно при помощи системы «Госуслуги». Участнику необходимо в строке «Введите запрос» написать «Лыжня России», отметить кнопку «Записаться» и следовать далее указанной инструкции.

Напомним, что 8 февраля на территории Химок проведут самую массовую лыжную гонку в стране. Стать одним из 15 тысяч участников сможет любой желающий профессионал или любитель зимних видов спорта. Им предстоит преодолеть дистанцию в 10 километров.

Помимо этого, жители округа смогут попробовать свои силы в костюмированном забеге на расстоянии более одного километра. Жюри будут оценивать не только скорость прохождения трассы, но и творческий подход.

Отметим, в этом году массовый старт пройдет в 43-й раз в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Министерства физической культуры и спорта Московской области.