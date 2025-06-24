Регистрация на конкурс управленцев «Лидеры села» продлится до 30 сентября

Всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села» стартовал при поддержке ОМОО «РССМ» совместно с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления и партией «Единая Россия». Это мероприятие — важная часть программы «Кадры для села», разработанной по поручению президента России в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Цель конкурса — найти и поддержать талантливых и активных лидеров, которые готовы развивать сельские территории. Участников ждут два дистанционных этапа, направленных на оценку знаний и лидерского потенциала, а также очный финал с комплексной проверкой управленческих компетенций.

Победители конкурса получат поддержку в построении профессиональной карьеры, возможность сформировать команду для развития родного села, а также реализовать социальные или бизнес-проекты в рамках образовательной программы «Мастерская развития сельских территорий». Также они смогут пройти стажировку в органах власти различного уровня и войти в экспертные и консультативные советы.

К участию приглашают молодых специалистов от 18 до 35 лет, работающих в администрациях, агропромышленном комплексе, сфере образования, культуры, здравоохранения, молодежной политики и спорта. Зарегистрироваться для участия можно на сайте лидерысела.рф до 30 сентября 2025 года.