Региональный педагогический семинар прошел в лицее № 5 в Зарайске

Региональный семинар на тему «Лицейская модель наставничества — эффективная форма совершенствования образовательного процесса» прошел в Зарайском лицее № 5. Мероприятие собрало педагогов и специалистов образовательного комплекса, включая дошкольные отделения, которые продемонстрировали пять направлений наставничества в рамках реализации проекта «Предшкола».

В ходе семинара были представлены занятия и мастер-классы с применением инновационных технологий, а также обсуждались вопросы создания современной образовательной среды в дошкольных отделениях, известной как «Говорящая среда». Завершился семинар психологическим тренингом-практикумом для наставников и наставляемых, получившим высокую оценку присутствующих.

Данный семинар стал частью усилий лицея по внедрению эффективных моделей наставничества, направленных на повышение качества образования и развитие педагогического потенциала. Ранее лицей № 5 уже зарекомендовал себя как лидер в образовательной сфере Зарайска, занимая высокие позиции в рейтинге лучших школ Московской области.