Региональный этап всероссийской олимпиады по физике прошел в Подмосковье

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физике имени Максвелла прошел в Подмосковье. В нем приняли участие 300 человек.
Как сообщили в региональном Минобразования, олимпиаду написали ученики седьмых и восьмых классов.
Для участия в региональном этапе школьникам нужно было набрать определенное количество баллов на муниципальном уровне. На олимпиаду также пригласили победителей прошлого года и тех, кто успешно прошел отборочный курс образовательного центра «Сириус».
Те, кто покажет лучшие результаты, выступят на заключительном этапе. Он состоится в апреле в Долгопрудном.
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