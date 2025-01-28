Региональный этап всероссийской олимпиады по физике прошел в Подмосковье

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физике имени Максвелла прошел в Подмосковье. В нем приняли участие 300 человек.

Как сообщили в региональном Минобразования, олимпиаду написали ученики седьмых и восьмых классов.

Для участия в региональном этапе школьникам нужно было набрать определенное количество баллов на муниципальном уровне. На олимпиаду также пригласили победителей прошлого года и тех, кто успешно прошел отборочный курс образовательного центра «Сириус».

Те, кто покажет лучшие результаты, выступят на заключительном этапе. Он состоится в апреле в Долгопрудном.