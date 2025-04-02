Региональный чемпионат по профмастерству среди инвалидов начался в Подмосковье

Региональный чемпионат по профмастерству среди инвалидов «Абилимпикс» начался в Подмосковье. В этом году в нем поучаствуют 987 человек, среди которых 10 бойцов СВО.

Чемпионат пройдет по 69 компетенциям, рассказали в региональном Минобразования. В этом году в перечень включили новые направления: «техник-протезист», «специалист по типовым решениям 1С» и «художник по гриму».

С приветственным словом к участникам обратилась глава ведомства Ингрид Пильдес. Она пожелала всем конкурсантов успехов.

«Впервые в региональном чемпионате примут участие специалисты, получившие инвалидность при исполнении обязанностей в ходе проведения специальной военной операции. Уверена, что участие в чемпионате принесет вам не только полезный опыт, но и новые знакомства. Желаю вам успехов!» — сказала она.

Для участников также подготовили деловую, культурную и спортивную программы. Они посетят мастер-классы, ярмарки вакансий и многое другое.

Чемпионат продлится до 11 апреля. Победители представят Подмосковье на национальном этапе.