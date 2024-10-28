Региональный чемпионат по оказанию первой помощи прошел в Щелкове

Региональный чемпионат по оказанию первой помощи среди школьников 14-17 лет прошел Щелкове. В соревнованиях приняли участие 230 активистов из 46 городских округов Подмосковья.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, судили ребят инструкторы областного регионального отделения российского Красного Креста, а также работники Московского областного медколледжа.

«Каждый участник продемонстрировал не только свои умения, но и стремление к сотрудничеству и взаимопомощи при командной работе, что является основополагающим при оказании помощи», — отметила инструктор по оказанию первой помощи Татьяна Воеводина.

В ведомстве подчеркнули, что участие в подобных мероприятиях формирует у школьников активную гражданскую позицию и уверенность собственных силах.