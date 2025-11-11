Рефери из Лобни приняла участие в Кубке мира по фехтованию

Кубок мира по фехтованию на сабле состоялся в Алжире. В нем поучаствовала жительница Лобни Маргарита Жукова.

Маргарита вошла в состав судейской бригады престижных состязаний. В Лобне она работает в спортивной школе «Академия спорта». Она — единственная в России женщина-рефери международной категории по сабле.

«Маргарите Жуковой доверили судить финальные поединки турнира. Это высшее признание ее профессионализма», — отметили в администрации спортивной школы «Академия спорта».

Отметим, что развитию спорта в Лобне уделяют большое внимание. В округе работают как бюджетные, так и платные секции по различным направлениям. Фехтование — одно из самых популярных из.

Кроме того, в муниципалитете развивают спортивную инфраструктуру. Скоро завершат возведение нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.