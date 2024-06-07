Реестр подведомственных организаций–нарушителей создадут в Подмосковье

Фото: Медиасток.рф

Управление противодействия коррупции с правом совещательного голоса теперь будет участвовать в заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городских округов Московской области. Такое решение приняли на заседании в региональном правительстве.

Соглашение об участии позволит исключить ряд нарушений и недостатков при организации, подготовке и проведении заседаний комиссий.

Участники встречи также подняли темы нарушений, которые выявили в работе комиссий городских округов Подмосковья и антикоррупционного законодательства в подведомственных организациях Подмосковья.

По итогам заседания Главному управлению региональной безопасности поручено ведение реестра подведомственных организаций и учреждений Московской области. В реестр внесут организации, исходя из количества нарушений, которые выявят правоохранительные органы, а также, исходя из сведений, полученных от граждан и резонансных публикаций в СМИ.

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