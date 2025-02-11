Редкие породы деревьев восстановят в парке Мира в Коломне

На территории самого большого парка Мира в Коломне продолжают обследовать деревья, которые были высажены 40–50-е годы прошлого столетия. На весну и осень запланирована посадка молодых растений, в том числе душистой сирени, а также сохранение редких деревьев.

В Коломне продолжается работа по озеленению парка Мира.

«В прошлом году экологи обнаружили растения, не соответствующие санитарным нормам и представляющие опасность для посетителей парка и самой его территории. Часть деревьев уже удалили. Еще 19, на которые были выписаны порубочные билеты, наши сотрудники вырубили на прошлой неделе», — рассказала заместитель директора МБУ «Спецавтохозяйство» Татьяна Истомина.

Весной и осенью восстановят цветущие кустарники. Стало известно, что парки украсит душистая сирень.

В Коломне сотрудники МБУ «Спецавтохозяйство» вместе с участниками общественного совета по развитию общественных территорий прорабатывают вопрос восстановления редкого породного состава деревьев. Специалисты изучают предложения на современном рынке и климатические особенности для растений.