Речные маршруты разработали для участников «Активного долголетия» в Химках
Для участников клуба «Активное долголетие» в Химках разработали речные экскурсии в рамках тематического проекта «Доброфлот». С начала мая в нем приняли участие десятки пенсионеров округа.
Специальные речные маршруты в рамках проекта «Доброфлот» отправляются от причала «Химки» на улице Ватутина.
«Проект „Доброфлот“ был создан по инициативе самих жителей Химок. С начала сезона десятки химчан уже совершили увлекательные речные прогулки», — отметила лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Ольга Кириллова.
Депутат Совета в Химках Глеб Демченко напомнил, что проект «Активное долголетие» создан по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Таким образом организовывают досуг жителей старшего поколения.
На сайте проекта в разделе «Активности» или в телеграм-канале клуба можно найти афишу. Запись, в том числе на теплоходные прогулки, ведут через приложение «Соцуслуги» или по телефону: 8 (495) 572-65-14, а также через портал.
Отметим, клуб «Активное долголетие» в Химках расположен на улице Кирова, владение 24.
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