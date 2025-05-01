Ребята из приемных семей отдохнули на спортбазе «Лесная опушка» в Серпухове

Воспитанники Семейного городка «Моя большая семья» городского округа Серпухов побывали на спортивной базе «Лесная опушка». Для ребят из приемных семей организовали отдых в СПА, провели экскурсию по комплексу и устроили обед.

Мероприятие провели по инициативе Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» при содействии спортивной базы «Лесная опушка». Активисты побеседовали с подростками о смысле жизни и ценностях, о правильном поведении в обществе, сострадании и помощи ближним.

«Ребята из семейного городка — это дети из приемных семей, каждый со своими сложностями и особенностями характера и поведения. Наша задача — наставлять и оберегать их, помогать им», — отметил руководитель патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников.

Руководитель спортивной базы «Лесная опушка» Татьяна Татьяна Зражевская выразила надежду, что этот день оставил в душе подростков тепло и вдохновение.

«Мы были рады поддержать инициативу „Здорового Отечества“ и предоставить площадку для такого значимого мероприятия», — сказала она.

Мероприятие подчеркнуло, насколько важно взаимодействие общественных организаций с бизнес-структурами в деле поддержки юных жителей Серпухова, которые оказались в трудной жизненной ситуации.