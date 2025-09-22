Ребенка со стенозом гортани спасли в медцентре Рошаля
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли годовалого ребенка со стенозом гортани. Юный пациент поступил в медицинское учреждение в плановом порядке.
Стеноз гортани, который может быть как врожденным, так и приобретенным, характеризутеся сужением дыхательных путей, что существенно затрудняет дыхание. В некоторых случаях детям с патологией требуется установка трахеостомы — трубочки в шее.
У годовалого ребенка, поступившего в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, просвет был значительно сужен. Юный пациент длительное время дышал исключительно с помощью трахеостомы.
Специалисты провели бужирование, расширив гортани стержнями разного диаметра. Проходимость дыхательных путей со временем восстановилась.
После успешной операции ребенка выписали.