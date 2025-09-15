Ребенка с врожденной патологией черепа спасли в медцентре Рошаля

Преждевременное сращение одного из костных швов приводит к тому, что голова приобретает вытянутую форму. Патология может стать причиной нарушения структур мозга, задержки развития и деформации скелета.

«Мы провели маленькому пациенту операцию по пластике черепа, в ходе которой надсекли и правильно развели костные швы. Хотелось бы отметить, что операция прошла с минимальной кровопотерей — до 20 миллилитров, что крайне мало для такого типа хирургического вмешательства», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Аслан Текоев.

Вмешательство прошло успешно. Ребенка уже выписали. Мозг, череп и лицевой скелет мальчика теперь смогут развиваться нормально.