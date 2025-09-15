Ребенка с врожденной патологией черепа спасли в медцентре Рошаля

Фото: ДКЦ им. Л. М. Рошаля

Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли семимесячного ребенка со скафоцефалией. Редкое врожденное заболевание характеризуется неправильным формированием черепа.

Преждевременное сращение одного из костных швов приводит к тому, что голова приобретает вытянутую форму. Патология может стать причиной нарушения структур мозга, задержки развития и деформации скелета.

«Мы провели маленькому пациенту операцию по пластике черепа, в ходе которой надсекли и правильно развели костные швы. Хотелось бы отметить, что операция прошла с минимальной кровопотерей — до 20 миллилитров, что крайне мало для такого типа хирургического вмешательства», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Аслан Текоев.

Вмешательство прошло успешно. Ребенка уже выписали. Мозг, череп и лицевой скелет мальчика теперь смогут развиваться нормально.

