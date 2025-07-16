Ребенка с тяжелым осложнением отита спасли в медцентре Рошаля

Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли годовалую девочку с серьезными осложнениями после отита. Ребенок поступил в больницу с покраснением и отеком области за ухом, высокой температурой и выделениями из слухового прохода.
Врачи осмотрели юную пациентку и выяснили, что воспалительный процесс затронул мягкие ткани заушной области. Компьютерная томография показала разрушение костной стенки.
«В ходе вмешательства мы обнаружили около трех миллилитров гноя и значительное поражение сосцевидного отростка — выступа височной кости черепа. Мы сделали небольшой разрез, чтобы освободить скопившийся гной, очистили полость от воспаленных тканей и установили дренаж, который поможет предотвратить повторное скопление», — пояснила заведующая оториноларингологическим отделением центра Елена Ковалец.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо. Она вернулась домой.
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