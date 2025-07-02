Ребенка с тяжелым инфекционным заболеванием спасли в медцентре Рошаля

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли шестимесячного ребенка с рожистым воспалением. Юного пациента госпитализировали с температурой 39,6 градуса, ангиной, а также покраснением и отеком ноги.

Сначала родители думали, что симптомы связаны с укусами комаров, однако, когда состояние ухудшилось, они приняли решение обратиться к специалистам.

В рамках обследования врачи обнаружили у младенца стрептококковую инфекцию, которая спровоцировала рожистое воспаление голени.

«Это уникальный случай — у грудничков такая инфекция встречается чрезвычайно редко. Главное — вовремя распознать опасность» — пояснила заведующая инфекционным отделением Маргарита Велиадзе.

Ребенку подобрали антибактериальную терапию и провели курс капельниц. Он постоянно находился под наблюдением врачей до нормализации самочувствия.

Сейчас юный пациент здоров.