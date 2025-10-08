Ребенка с тяжелой формой псориаза спасли в МОЦОМД

В ревматологическом отделении Московского областного центра охраны материнства и детства помогли годовалому мальчику, страдающему тяжелой формой псориаза. Болезнь поразила кожу не только головы, но также туловища, ног и рук ребенка.

Первые признаки псориаза возникли у юного пациента в возрасте трех месяцев.

«На момент поступления у мальчика наблюдалось сильное воспаление подкожной клетчатки вокруг пупка с нагноением. Ребенку назначили противовоспалительную бизисную терапию метотрексатом. Лечение уже дало заметные результаты: кожа очистилась на 50%. Пропали сильные покраснения и отеки», — рассказала заведующая ревматологическим отделением Юлия Котова.

За состоянием юного пациента постоянно наблюдают специалисты. Он продолжает проходить лечение.

Специалисты отмечают, что при псориазе, который связан с наследственной предрасположенностью, возникают избыточный рост клеток кожи, воспаления и нарушение процессов ороговения.

Важно своевременно обратиться за медицинской помощью: это позволит избежать осложнений.