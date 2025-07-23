Ребенка с редкой патологией мочевого пузыря спасли в медцентре Рошаля

Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли семилетнюю девочку с пороком развития спинного мозга и патологией мочевого пузыря. Ребенок поступил в медицинское учреждение в плановом порядке.

В рамках обследования выяснилось, что объем мочевого пузыря юной пациентки составлял всего 30 миллилитров при норме 180. Дефект значительно осложнял жизнь ребенку. Кроме того, орган на фоне поражения нервных оканчаний был постоянно спазмирован.

«Мы провели операцию, в ходе которой ввели ботулотоксин в 40 точек стенки мочевого пузыря. Это позволило расслабить мышцы и нормализовать процесс наполнения органа. После операции мы также устранили риск развития почечной недостаточности», — рассказал заведующий отделением урологии и андрологии Федор Напольников.

Вмешательство прошло успешно. Орган принял нормальный размер уже через неделю.

Девочку выписали, она уже готова к возвращению в школу. Скоро она начнет курс реабилитации.